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Рособрнадзор предупредил о возможном переносе итогового сочинения

Ведомости

Дату проведения итогового сочинения для российских выпускников могут перенести, Рособрнадзор выйдет с таким предложением, если эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — рассказал он.

Музаев обратил внимание на то, что такое решение будет распространяться на все регионы.

«Не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет», — пояснил он.

Руководитель Рособрнадзора также отметил, что ведомство с сомнением относится к идее проводить итоговое сочинение в дистанционном формате. По его словам, опыт весны 2020 г. позволяет предположить, что сочинение будут писать родители, а не их дети. Решение о возможном переносе даты сочинения будет приниматься только после консультаций с Роспотребнадзором, Минпросвещения и Минздравом, добавил он.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала, что почти каждый пятый москвич (17%) заразился коронавирусом дома от детей.

Ранее член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что чаще всего коронавирусом заражаются подростки – они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России. По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. Горелов добавил, что половина детей переносят коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали основной возраст зараженных коронавирусом детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных