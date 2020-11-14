Рособрнадзор предупредил о возможном переносе итогового сочинения

Руководитель Рособрнадзора также отметил, что ведомство с сомнением относится к идее проводить итоговое сочинение в дистанционном формате. По его словам, опыт весны 2020 г. позволяет предположить, что сочинение будут писать родители, а не их дети. Решение о возможном переносе даты сочинения будет приниматься только после консультаций с Роспотребнадзором, Минпросвещения и Минздравом, добавил он.