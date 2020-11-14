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Меладзе призвал артистов отказаться от участия в новогодних съемках на ТВ

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Музыкант Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от участия в новогодних программах на телевидении, чтобы обратить внимание на ситуацию, в которой оказалась индустрия массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом он написал в Instagram.

Меладзе заявил, что уже восемь месяцев музыканты, промоутеры и другие представители индустрии не имеют возможности работать, а массовые мероприятия в Москве отменили до 15 января, поскольку они «не являются первой необходимостью» в отличие от столичного метро, в котором, по его словам, никто не соблюдает мер профилактики инфекции. Сложившаяся ситуация мало кого волнует, пояснил Меладзе, отметив, что без новогодних мероприятий «нет ощущения праздника».

«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заключил он.

В минувший четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти принимают минимальные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что других ограничений не потребуется.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 13 ноября по 15 января будет ограничена работа общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Также в городе будут отменены новогодние елки. Ранее работодателей города обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее по теме: Минкультуры приостановит деятельность музеев в Москве с 16 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных