Меладзе призвал артистов отказаться от участия в новогодних съемках на ТВ
Музыкант Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от участия в новогодних программах на телевидении, чтобы обратить внимание на ситуацию, в которой оказалась индустрия массовых мероприятий из-за коронавируса. Об этом он написал в Instagram.
Меладзе заявил, что уже восемь месяцев музыканты, промоутеры и другие представители индустрии не имеют возможности работать, а массовые мероприятия в Москве отменили до 15 января, поскольку они «не являются первой необходимостью» в отличие от столичного метро, в котором, по его словам, никто не соблюдает мер профилактики инфекции. Сложившаяся ситуация мало кого волнует, пояснил Меладзе, отметив, что без новогодних мероприятий «нет ощущения праздника».
«Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заключил он.
В минувший четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти принимают минимальные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что других ограничений не потребуется.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве с 13 ноября по 15 января будет ограничена работа общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Также в городе будут отменены новогодние елки. Ранее работодателей города обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.