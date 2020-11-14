Меладзе призвал артистов отказаться от участия в новогодних съемках на ТВ

Меладзе заявил, что уже восемь месяцев музыканты, промоутеры и другие представители индустрии не имеют возможности работать, а массовые мероприятия в Москве отменили до 15 января, поскольку они «не являются первой необходимостью» в отличие от столичного метро, в котором, по его словам, никто не соблюдает мер профилактики инфекции. Сложившаяся ситуация мало кого волнует, пояснил Меладзе, отметив, что без новогодних мероприятий «нет ощущения праздника».