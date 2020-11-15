Врач предупредила о скрытых угрозах коронавируса
Коронавирусная инфекция может нести в себе ряд скрытых угроз, рассказала директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова в комментарии «Комсомольской правде».
По ее словам, особенно уязвимы перед коронавирусом диабетики, поскольку высокий уровень сахара в крови способствует более активному проникновению инфекции в клетки. В то же время, коронавирус наносит удар по поджелудочной железе, что может вызвать развитие диабета у переболевших COVID-19 пациентов. Такой сценарий возникновения диабета на фоне дефицита инсулина широко известен в связи с заболеваниями у детей.
«Чаще всего случается так, что в детском возрасте ребенок переносит инфекцию, ангину, скарлатину, корь, краснуху и через месяц у него развивается диабет первого типа... Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа», — рассказала эксперт.
Помимо этого, в пандемию люди больше времени проводят дома и меньше двигаются, обратила внимание Шестакова. Это может привести к развитию ожирения, что в свою очередь может вызвать диабет второго типа. Люди с недостаточной массой тела, однако, также сталкиваются с рисками тяжелой формы коронавируса, поскольку ослабленная иммунная система может не справиться с вирусом, добавила она.
Накануне академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», что чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.