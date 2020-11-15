Врач предупредила о скрытых угрозах коронавируса

Помимо этого, в пандемию люди больше времени проводят дома и меньше двигаются, обратила внимание Шестакова. Это может привести к развитию ожирения, что в свою очередь может вызвать диабет второго типа. Люди с недостаточной массой тела, однако, также сталкиваются с рисками тяжелой формы коронавируса, поскольку ослабленная иммунная система может не справиться с вирусом, добавила она.