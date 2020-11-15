Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Врач предупредила о скрытых угрозах коронавируса

Ведомости

Коронавирусная инфекция может нести в себе ряд скрытых угроз, рассказала директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова в комментарии «Комсомольской правде».

По ее словам, особенно уязвимы перед коронавирусом диабетики, поскольку высокий уровень сахара в крови способствует более активному проникновению инфекции в клетки. В то же время, коронавирус наносит удар по поджелудочной железе, что может вызвать развитие диабета у переболевших COVID-19 пациентов. Такой сценарий возникновения диабета на фоне дефицита инсулина широко известен в связи с заболеваниями у детей.

«Чаще всего случается так, что в детском возрасте ребенок переносит инфекцию, ангину, скарлатину, корь, краснуху и через месяц у него развивается диабет первого типа... Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа», — рассказала эксперт.

Помимо этого, в пандемию люди больше времени проводят дома и меньше двигаются, обратила внимание Шестакова. Это может привести к развитию ожирения, что в свою очередь может вызвать диабет второго типа. Люди с недостаточной массой тела, однако, также сталкиваются с рисками тяжелой формы коронавируса, поскольку ослабленная иммунная система может не справиться с вирусом, добавила она.

Накануне академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», что чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: В Минздраве предупредили об осложнениях на сердце после коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных