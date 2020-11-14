В Минздраве предупредили об осложнениях на сердце после коронавируса
Коронавирус нередко может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает Минздрав России со ссылкой на гендиректора НМИЦ им. В. А. Алмазова, академика РАН Евгения Шляхто.
«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — говорится в сообщении.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно уязвимы в период пандемии, поскольку подвержены большему риску тяжелого течения COVID-19, а также большему риску развития осложнения сердечно-сосудистого заболевания, отметил Шляхто. Это означает, что такие пациенты должны особенно ответственно подходить к соблюдению необходимых мер профилактики.
Ранее сегодня академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», что чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.
За минувшие сутки в России выявили, по информации оперштаба, 22 702 новых случая коронавируса, что является рекордным показателем за все время пандемии. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 903 253.