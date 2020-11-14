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В Минздраве предупредили об осложнениях на сердце после коронавируса

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Коронавирус нередко может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает Минздрав России со ссылкой на гендиректора НМИЦ им. В. А. Алмазова, академика РАН Евгения Шляхто.

«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, «перебоев» в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — говорится в сообщении.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно уязвимы в период пандемии, поскольку подвержены большему риску тяжелого течения COVID-19, а также большему риску развития осложнения сердечно-сосудистого заболевания, отметил Шляхто. Это означает, что такие пациенты должны особенно ответственно подходить к соблюдению необходимых мер профилактики.

Ранее сегодня академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», что чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

За минувшие сутки в России выявили, по информации оперштаба, 22 702 новых случая коронавируса, что является рекордным показателем за все время пандемии. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 903 253.

Ранее по теме: В России за сутки впервые выявили более 22 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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