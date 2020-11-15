Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса
В России на год продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий, используемых для лечения пациентов с коронавирусом, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 г. Теперь он продлевается еще на год», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства пояснили, что этот вопрос обсудили на заседании Координационного совета при правительстве 2 ноября. По словам Мишустина, продление процедуры ускоренной регистрации лекарств позволит избежать проблем с поставками.
Отмечается, что премьер также поручил главам министерств и регионов проводить ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением больниц и аптек необходимыми препаратами.
Ранее замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянно действующее регистрационное удостоверение.
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава, в России зарегистрированы препараты от коронавируса «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир», объединенные под международным непатентованым названием фавипиравир.