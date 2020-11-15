Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 г. Теперь он продлевается еще на год», — говорится в сообщении.