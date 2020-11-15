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Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

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В России на год продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и медицинских изделий, используемых для лечения пациентов с коронавирусом, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был введён из-за коронавируса до 1 января 2021 г. Теперь он продлевается еще на год», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства пояснили, что этот вопрос обсудили на заседании Координационного совета при правительстве 2 ноября. По словам Мишустина, продление процедуры ускоренной регистрации лекарств позволит избежать проблем с поставками.

Отмечается, что премьер также поручил главам министерств и регионов проводить ежедневный мониторинг ситуации с обеспечением больниц и аптек необходимыми препаратами.

Ранее замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянно действующее регистрационное удостоверение.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) Минздрава, в России зарегистрированы препараты от коронавируса «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир», объединенные под международным непатентованым названием фавипиравир.

Ранее по теме: Препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных