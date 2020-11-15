В Минске начались задержания на акции протеста
Минские силовики начали задерживать участников очередного воскресного протестного марша, передает портал Tut.by.
Задержания проводятся у мемориала в память об Александре Тарайковском, который стал первой жертвой столкновений с белорусскими силовиками, а также у станции метро «Пушкинская». В настоящий момент протестующие направляются по проспекту Пушкина в сторону улицы Матусевича. По информации портала, в акции участвуют несколько тысяч человек, однако многие разбегаются из-за задержаний. Задерживают преимущественно мужчин.
Акции протеста также проходят в Гомеле, Бресте, Гродно и нескольких других городах Белоруссии.
Как отмечает корреспондент ТАСС, в районе станции «Пушкинская» слышны взрывы светошумовых гранат. По его информации, в результате взрывов могут быть пострадавшие. В районе станции находится множество силовиков и водомет.
По данным «РИА Новости», силовики задерживают также и женщин. Были зафиксированы стычки между милицией и протестующими.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.