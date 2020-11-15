В Вашингтоне задержали 20 человек после столкновений между демонстрантами
Полиция Вашингтона задержала 20 человек после столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что первоначально сторонники Трампа организовали марш в знак несогласия с предварительными результатами американских президентских выборов, согласно которым, победу одерживает кандидат от демократов Джо Байден. Позднее с лозунгами вышли и противники Трампа, начались потасовки.
В результате столкновений двое сотрудников полиции пострадали, еще один человек получил ножевое ранение.
Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что в акции приняли участие десятки тысяч его сторонников.
Накануне действующий президент заявил, что победил на президентских выборах в Пенсильвании, поскольку его сторонники не были допущены к просмотру 700 000 бюллетеней в этом штате.
Ранее апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.