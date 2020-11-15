Мантуров заявил о 15-кратном росте потребления лекарств в России
Объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».
«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз», — заявил он.
Министр пояснил, что власти и производители в июне предусматривали двукратный рост потребления, однако роста в 15 раз никто не ожидал.
По его словам, ситуация с лекарственным обеспечением регионов начала налаживаться, производители максимально нарастили мощности.
В минувший четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицит препаратов во время пандемии коронавируса недопустим.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.