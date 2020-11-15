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Мантуров заявил о 15-кратном росте потребления лекарств в России

Ведомости

Объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз», — заявил он.

Министр пояснил, что власти и производители в июне предусматривали двукратный рост потребления, однако роста в 15 раз никто не ожидал.

По его словам, ситуация с лекарственным обеспечением регионов начала налаживаться, производители максимально нарастили мощности.

В минувший четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицит препаратов во время пандемии коронавируса недопустим.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.

Ранее по теме: Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных