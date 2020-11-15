Правозащитники сообщили о задержании более 500 протестующих в Белоруссии
Более 500 человек были задержаны на акциях протеста, которые прошли 15 ноября в Белоруссии, сообщил правозащитный центр «Весна».
«В воскресенье 15 ноября в Беларуси проходят новые акции протеста. В Минске начались задержания в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты», — говорится в сообщении центра.
Подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске, однако в центр поступает информация о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.