Ученые назвали снижающие активность коронавируса натуральные продукты
Соки черноплодной рябины и граната и зеленый чай влияют на активность коронавируса и вируса гриппа, говорится в исследовании немецких ученых, препринт которого опубликован на bioRxiv.
«Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов, предполагая, что полоскание полости рта может снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым снижая передачу вируса», — говорится в исследовании.
По данным ученых, гранатовый сок и зеленый чай снизили титры коронавируса примерно на 80% после инкубации в течение минуты. В ходе исследования выяснилось, что сок черной рябины наиболее эффективно подавляет активность коронавируса, гранатовый сок и зеленый чай действуют на вирус слабее. Вирус гриппа А показал высокую чувствительность ко всем анализируемым продуктам, в том числе к соку ягод бузины, добавили ученые.
Ранее ученые из научного центра «Вектор» установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса.