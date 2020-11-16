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Ученые назвали снижающие активность коронавируса натуральные продукты

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Соки черноплодной рябины и граната и зеленый чай влияют на активность коронавируса и вируса гриппа, говорится в исследовании немецких ученых, препринт которого опубликован на bioRxiv. 

«Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов, предполагая, что полоскание полости рта может снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым снижая передачу вируса», — говорится в исследовании.

По данным ученых, гранатовый сок и зеленый чай снизили титры коронавируса примерно на 80% после инкубации в течение минуты. В ходе исследования выяснилось, что сок черной рябины наиболее эффективно подавляет активность коронавируса, гранатовый сок и зеленый чай действуют на вирус слабее. Вирус гриппа А показал высокую чувствительность ко всем анализируемым продуктам, в том числе к соку ягод бузины, добавили ученые.

Ранее ученые из научного центра «Вектор» установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных