Ученые назвали снижающие активность коронавируса натуральные продукты

По данным ученых, гранатовый сок и зеленый чай снизили титры коронавируса примерно на 80% после инкубации в течение минуты. В ходе исследования выяснилось, что сок черной рябины наиболее эффективно подавляет активность коронавируса, гранатовый сок и зеленый чай действуют на вирус слабее. Вирус гриппа А показал высокую чувствительность ко всем анализируемым продуктам, в том числе к соку ягод бузины, добавили ученые.