Центр «Вектор» нашел новое средство для борьбы с коронавирусом

В материале говорится, что чага продается в аптеках в измельченном виде и в виде порошка в фильтр-пакетах. Она используется в качестве симптоматического средства при болезнях желудочно-кишечного тракта и онкологии. Заведующая лаборатории центра «Вектор» проверила препарат на себе, когда она и ее муж заразились коронавирусом. Также средством воспользовались коллеги профессора, друзья и родственники. Все «добровольцы» отметили, что через пять-семь дней симптомы заболевания исчезали.