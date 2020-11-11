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Центр «Вектор» нашел новое средство для борьбы с коронавирусом

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Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса, сообщает издание Сибирского отделения РАН »Наука из первых рук».

«Экстракты (чаги. — Ведомости) показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — сообщило издание. По итогам работы была подана заявка на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus.

В материале говорится, что чага продается в аптеках в измельченном виде и в виде порошка в фильтр-пакетах. Она используется в качестве симптоматического средства при болезнях желудочно-кишечного тракта и онкологии. Заведующая лаборатории центра «Вектор» проверила препарат на себе, когда она и ее муж заразились коронавирусом. Также средством воспользовались коллеги профессора, друзья и родственники. Все «добровольцы» отметили, что через пять-семь дней симптомы заболевания исчезали. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 ноября, в России за весь период пандемии было выявлено боле 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,3 млн пациентов выздоровели. Более 31 000 человек умерли от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных