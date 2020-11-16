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Минздрав сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом в реанимациях

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Количество пациентов с коронавирусом в реанимациях российских больниц «значительно возросло», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». 

«Значительно возросло количество пациентов, находящихся, в том числе, в реанимациях, и занято на сегодняшний день 5300 коек, но наш резервный фонд реанимационный загружен сегодня менее чем на 25%», — сказал Мурашко.

По его словам, в стране развернуто 263 000 коек для пациентов с коронавирусом, заняты в среднем по стране 84%, а в 53 регионах этот показатель составляет около 90%. Ситуация с обеспечением пациентов медицинским кислородом в последние недели стабилизируется, она остается на контроле Минздрава, добавил министр.

Ранее правительство России сформировало новые поручения главам регионов из-за распространения коронавируса, среди них – создание резерва коек для пациентов с коронавирусом. Главы регионов должны будут отчитываться Минздраву о предпринятых мерах, их достаточность будет оценивать Роспотребнадзор. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 948 603. Умерли за день 303 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 489.

Ранее по теме: Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных