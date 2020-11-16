Минздрав сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом в реанимациях
Количество пациентов с коронавирусом в реанимациях российских больниц «значительно возросло», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Значительно возросло количество пациентов, находящихся, в том числе, в реанимациях, и занято на сегодняшний день 5300 коек, но наш резервный фонд реанимационный загружен сегодня менее чем на 25%», — сказал Мурашко.
По его словам, в стране развернуто 263 000 коек для пациентов с коронавирусом, заняты в среднем по стране 84%, а в 53 регионах этот показатель составляет около 90%. Ситуация с обеспечением пациентов медицинским кислородом в последние недели стабилизируется, она остается на контроле Минздрава, добавил министр.
Ранее правительство России сформировало новые поручения главам регионов из-за распространения коронавируса, среди них – создание резерва коек для пациентов с коронавирусом. Главы регионов должны будут отчитываться Минздраву о предпринятых мерах, их достаточность будет оценивать Роспотребнадзор.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 22 778 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 948 603. Умерли за день 303 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 489.