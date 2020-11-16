Минздрав сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом в реанимациях

По его словам, в стране развернуто 263 000 коек для пациентов с коронавирусом, заняты в среднем по стране 84%, а в 53 регионах этот показатель составляет около 90%. Ситуация с обеспечением пациентов медицинским кислородом в последние недели стабилизируется, она остается на контроле Минздрава, добавил министр.