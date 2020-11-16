РФПИ оценил результаты испытаний американской вакцины от коронавируса

16 ноября американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина от коронавируса, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, показала эффективность в 94,5%. Ранее американская компания Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.