РФПИ оценил результаты испытаний американской вакцины от коронавируса
Вакцины с эффективностью выше 90% могут спасти жизни и восстановить экономический рост, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя результаты исследований разрабатываемой в США вакцины от коронавируса, согласно которым ее эффективность составляет 94,5%.
«Очень рад позитивным новостям от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью более 90% очень перспективны, могут спасти жизни и восстановить экономический рост», — следует из заявления Дмитриева, опубликованного на странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter.
16 ноября американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина от коронавируса, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, показала эффективность в 94,5%. Ранее американская компания Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.