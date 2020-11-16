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Великобритания закупит 5 млн доз вакцин Moderna

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Великобритания планирует закупить вакцину от коронавируса американской компании Moderna в объеме 5 млн доз, жители страны смогут получить ее весной 2021 г. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет The Guardian. В перспективе страна планирует закупить до 355 млн доз. 

Хэнкок отметил, что предварительные результаты были «отличной новостью», добавив: «Хотя я подчеркиваю, что это предварительные данные, данные по безопасности ограничены, а их производственные мощности еще не масштабированы», — сказал он. 

Moderna также планирует предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2020 г. 

Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.

На фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые американские биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.

Ранее по теме: Moderna планирует предоставить США 20 млн доз вакцины от коронавируса в этом году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных