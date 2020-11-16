Великобритания закупит 5 млн доз вакцин Moderna
Великобритания планирует закупить вакцину от коронавируса американской компании Moderna в объеме 5 млн доз, жители страны смогут получить ее весной 2021 г. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет The Guardian. В перспективе страна планирует закупить до 355 млн доз.
Хэнкок отметил, что предварительные результаты были «отличной новостью», добавив: «Хотя я подчеркиваю, что это предварительные данные, данные по безопасности ограничены, а их производственные мощности еще не масштабированы», — сказал он.
Moderna также планирует предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2020 г.
Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.
На фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые американские биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.