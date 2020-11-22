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Правительство разрешило въезд семьям иностранных спортсменов

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в страну для семей иностранных спортсменов, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию», — говорится в комментарии пресс-службы правительства.

Отмечается, что власти отменили в августе введенные ранее из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, однако эта мера не распространялась на членов их семей.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 24 581 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 089 329. Умер за день 401 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 36 179.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных