Правительство разрешило въезд семьям иностранных спортсменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения на въезд в страну для семей иностранных спортсменов, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию», — говорится в комментарии пресс-службы правительства.
Отмечается, что власти отменили в августе введенные ранее из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, однако эта мера не распространялась на членов их семей.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 24 581 новый случай коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 089 329. Умер за день 401 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 36 179.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.