Больше 60% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов

20% компаний не решили вопрос о предстоящих корпоративах. Остальные все же планируют устроить праздники в офисах или заведениях общепита. При этом некоторые организации рассматривают вариант, при котором одна часть сотрудников будет на корпоративе очно, а другая — дистанционно, следует из ответов респондентов.