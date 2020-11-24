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Больше 60% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов

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33% российских компаний не планируют проводить новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса, еще 29,5% откажутся от очного формата мероприятий и перенесут их в онлайн, следует из опроса сервиса по доставке еды Catery среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности, результаты исследования приводит «Коммерсантъ».

20% компаний не решили вопрос о предстоящих корпоративах. Остальные все же планируют устроить праздники в офисах или заведениях общепита. При этом некоторые организации рассматривают вариант, при котором одна часть сотрудников будет на корпоративе очно, а другая — дистанционно, следует из ответов респондентов.

Среди компаний, которые собираются устроить корпоративы, большинство (28%) хочет уложиться в бюджет до 50 000 руб. Еще 20% готовы потратить от 51 000 до 200 000 руб. Израсходовать на празднование нового года в трудовом коллективе более 500 000 руб. готовы 5% опрошенных.

По данным Catery, расходы на мероприятия в связи с пандемией сократили 60% компаний. Еще 40% заявили, что у них нет денег на корпоратив.

Ранее в связи с пандемией коронавируса в Москве отменили новогодние елки и запретили проводить новогодние корпоративы в кафе и ресторанах до 15 января. Работа заведений с 23:00 до 6:00 приостановлена.

Ранее по теме: В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных