Больше 60% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов
33% российских компаний не планируют проводить новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса, еще 29,5% откажутся от очного формата мероприятий и перенесут их в онлайн, следует из опроса сервиса по доставке еды Catery среди компаний из сферы IT, розничной торговли, сельского хозяйства и промышленности, результаты исследования приводит «Коммерсантъ».
20% компаний не решили вопрос о предстоящих корпоративах. Остальные все же планируют устроить праздники в офисах или заведениях общепита. При этом некоторые организации рассматривают вариант, при котором одна часть сотрудников будет на корпоративе очно, а другая — дистанционно, следует из ответов респондентов.
Среди компаний, которые собираются устроить корпоративы, большинство (28%) хочет уложиться в бюджет до 50 000 руб. Еще 20% готовы потратить от 51 000 до 200 000 руб. Израсходовать на празднование нового года в трудовом коллективе более 500 000 руб. готовы 5% опрошенных.
По данным Catery, расходы на мероприятия в связи с пандемией сократили 60% компаний. Еще 40% заявили, что у них нет денег на корпоратив.
Ранее в связи с пандемией коронавируса в Москве отменили новогодние елки и запретили проводить новогодние корпоративы в кафе и ресторанах до 15 января. Работа заведений с 23:00 до 6:00 приостановлена.