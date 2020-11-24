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Песков назвал условие для участия Путина в вакцинации от коронавируса

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Президент России Владимир Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участия, это невозможно», — сказал Песков в ответ на вопрос о причинах, которые до сих пор удерживают президента от вакцинации.

На вопрос, связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Песков ответил: «Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать». «Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — отметил представитель Кремля.

В сентябре Песков уже отвечал на вопрос о вакцинации президента от коронавируса. Он говорил, что Путин сам сообщит о планах вакцинации, «если посчитает это нужным». Президент ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в 2021 г. 

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи и стала первым подобным препаратом в мире. Помимо этого, разработкой еще одной вакцины от COVID-19 занимается российский центр «Вектор», ее зарегистрировали 13 октября.

А 10 ноября глава государства анонсировал регистрацию в скором времени третьей российской вакцины от коронавируса центра им. Чумакова. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал сообщения о вакцинации Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных