Песков назвал условие для участия Путина в вакцинации от коронавируса

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участия, это невозможно», — сказал Песков в ответ на вопрос о причинах, которые до сих пор удерживают президента от вакцинации.