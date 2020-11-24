Песков назвал условие для участия Путина в вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин дождется завершения испытаний российских вакцин от коронавируса и после этого примет решение об использовании этих препаратов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участия, это невозможно», — сказал Песков в ответ на вопрос о причинах, которые до сих пор удерживают президента от вакцинации.
На вопрос, связано ли это с повышенным риском при использовании препарата по сравнению с проверенными вакцинами, Песков ответил: «Ну, президент не может же несертифицированную вакцину использовать». «Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — отметил представитель Кремля.
В сентябре Песков уже отвечал на вопрос о вакцинации президента от коронавируса. Он говорил, что Путин сам сообщит о планах вакцинации, «если посчитает это нужным». Президент ранее сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация граждан России от коронавируса начнется в 2021 г.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи и стала первым подобным препаратом в мире. Помимо этого, разработкой еще одной вакцины от COVID-19 занимается российский центр «Вектор», ее зарегистрировали 13 октября.
А 10 ноября глава государства анонсировал регистрацию в скором времени третьей российской вакцины от коронавируса центра им. Чумакова.