В Якутии задержали ректора вуза по делу о несуществующих студентах
Следственный комитет Республики Саха (Якутия) возбудил уголовное дело в отношении ректора «Арктического государственного агротехнологического университета», подозреваемого в незаконном получении 250 млн руб. на обучение несуществующих студентов, говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры республики.
Против ректора возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Ректор задержан органами предварительного следствия.
По версии следствия, с 2016 г. по настоящее время университет незаконно получил из бюджета более 250 млн. руб. для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. По результатам проведенной проверки выяснилось, что указанные в документах студенты на самом деле даже не поступали в данное учебное заведение.
В связи с произошедшим следственное подразделение МВД также возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Оба дела соединены в одно производство, уточнили в ведомстве.
Следственный комитет не называет имя ректора. По данным на сайте университета, пост ректора там с февраля 2016 г. занимает Иван Слепцов, являющийся также членом президиума регионального политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия».