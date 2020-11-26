В Якутии задержали ректора вуза по делу о несуществующих студентах

По версии следствия, с 2016 г. по настоящее время университет незаконно получил из бюджета более 250 млн. руб. для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. По результатам проведенной проверки выяснилось, что указанные в документах студенты на самом деле даже не поступали в данное учебное заведение.