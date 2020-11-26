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В Якутии задержали ректора вуза по делу о несуществующих студентах

Ведомости

Следственный комитет Республики Саха (Якутия) возбудил уголовное дело в отношении ректора «Арктического государственного агротехнологического университета», подозреваемого в незаконном получении 250 млн руб. на обучение несуществующих студентов, говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры республики.

Против ректора возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Ректор задержан органами предварительного следствия.

По версии следствия, с 2016 г. по настоящее время университет незаконно получил из бюджета более 250 млн. руб. для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям. По результатам проведенной проверки выяснилось, что указанные в документах студенты на самом деле даже не поступали в данное учебное заведение.

В связи с произошедшим следственное подразделение МВД также возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Оба дела соединены в одно производство, уточнили в ведомстве.

Следственный комитет не называет имя ректора. По данным на сайте университета, пост ректора там с февраля 2016 г. занимает Иван Слепцов, являющийся также членом президиума регионального политического совета ЯРО ВПП «Единая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных