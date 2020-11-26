Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы
Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать законодательное регулирование дистанционной работы. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы», — говорится в поручении. Также президент призвал не допустить излишнего нормативного регулирования.
25 ноября Госдума одобрила во втором чтении законопроект об удаленной работе. Согласно документу, сотрудник может работать удаленно на постоянной основе, временной или периодически. Временная удаленка может длиться не более полугода, при этом за сотрудником должно сохраниться рабочее место в офисе. Зарплата работника на удаление не может быть уменьшена, если его рабочие задачи остаются теми же, что и при работе в офисе.