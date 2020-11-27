Украинский Ощадбанк выиграл суд со Сбербанком за торговую марку

«В данном случае Верховный суд Украины лишь подтвердил судебный акт нижестоящего суда об отказе в удовлетворении иска. При этом спор по иску Ощадбанка к Сбербанку и его дочернему банку о признании свидетельств на знаки для товаров и услуг еще находится на рассмотрении», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.