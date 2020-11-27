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Украинский Ощадбанк выиграл суд со Сбербанком за торговую марку

Ведомости

Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение Северного апелляционного хозяйственного суда, согласно которому торговая марка «Сбербанк» на территории страны принадлежит местному Ощадбанку (название с украинского переводится как Сбербанк). Об этом сообщается на странице Верховного суда в Facebook.

«Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит», — сказано в сообщении.

Ранее, 10 августа, Ощадбанк сообщил о победе в судебном разбирательстве со Сбербанком, длившемся на протяжении четырех лет. Ощадбанк получил права на торговую марку «Сбербанк». При этом украинская дочка российского Сбербанка тоже может использовать название своей материнской организации на Украине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

В Сбербанке решение Верховного суда назвали «техническим», пояснив, что тот рассмотрел жалобу кредитной организации на судебные акты по спору, в рамках которого оспаривалась действительность свидетельства Ощадбанка на знак «Сбербанк» на территории Украины.

«В данном случае Верховный суд Украины лишь подтвердил судебный акт нижестоящего суда об отказе в удовлетворении иска. При этом спор по иску Ощадбанка к Сбербанку и его дочернему банку о признании свидетельств на знаки для товаров и услуг еще находится на рассмотрении», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Сбербанк пока не получил судебный акт в полном объеме. После его получения будут определены дальнейшие процессуальные шаги по данному делу, отметили в кредитной организации.

В январе 2016 г. Ощадбанк обратился с иском в Хозяйственный суд Киева, в котором попросил запретить российскому Сбербанку использовать торговую марку «Сбербанк» на территории Украины. В Ощадбанке считают, что Сбербанк незаконно использует марку и может вводить клиентов в заблуждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных