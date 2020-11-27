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Аргентинские власти заподозрили халатность при лечении Марадоны

Ведомости

В Аргентине расследуют возможную халатность при лечении бывшего футболиста и тренера Диего Марадоны, сообщает телеканал TN. 

Как отмечает телеканал, у органов прокуратуры появились сомнения в отношении заявления и действий медсестры. Следователи пытаются выяснить, могла ли медсестра не дать ему один из необходимых препаратов. 

25 ноября Марадона умер в возрасте 60 лет. Он перенес кардиореспираторную остановку в Буэнос-Айресе в районе Сан-Андреса. Несколько бригад «скорой» пытались оказать ему помощь, но спасти футболиста так и не удалось. В стране был объявлен трехдневный траур.

Марадона — чемпион мира 1986 г., вице-чемпион мира 1990 г. и участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Он также выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

С сентября 2019 г. он возглавлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», а до апреля 2019 г. Марадона был главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных