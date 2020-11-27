Аргентинские власти заподозрили халатность при лечении Марадоны
В Аргентине расследуют возможную халатность при лечении бывшего футболиста и тренера Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.
Как отмечает телеканал, у органов прокуратуры появились сомнения в отношении заявления и действий медсестры. Следователи пытаются выяснить, могла ли медсестра не дать ему один из необходимых препаратов.
25 ноября Марадона умер в возрасте 60 лет. Он перенес кардиореспираторную остановку в Буэнос-Айресе в районе Сан-Андреса. Несколько бригад «скорой» пытались оказать ему помощь, но спасти футболиста так и не удалось. В стране был объявлен трехдневный траур.
Марадона — чемпион мира 1986 г., вице-чемпион мира 1990 г. и участник четырех чемпионатов мира. Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Он также выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
С сентября 2019 г. он возглавлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», а до апреля 2019 г. Марадона был главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».