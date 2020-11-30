Суд продлил до марта арест Сафронова по делу о госизмене

Заседание суда о продлении меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме. В само здание суда и в зал заседаний пустили лишь защитников Сафронова. Близким родственникам и журналистам было отказано в доступе в здание Лефортовского суда. Туда не пустили в том числе представителей СМИ, которые заране направляли письма об аккредитации (в том числе «Ведомости»).