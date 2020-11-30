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Суд продлил до марта арест Сафронова по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд продлил до 7 марта срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Заседание суда о продлении меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме. В само здание суда и в зал заседаний пустили лишь защитников Сафронова. Близким родственникам и журналистам было отказано в доступе в здание Лефортовского суда. Туда не пустили в том числе представителей СМИ, которые заране направляли письма об аккредитации (в том числе «Ведомости»).

Адвокаты Сафронова представили в суд личные поручительства граждан, которые просили выбрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Было подготовлено 388 поручительств. По словам адвоката Ивана Павлова, следствие «продолжает скрывать улики», которые должны были показать ещё 7 июля. Оглашалась вводная и регулятивная часть решения, но уже ясно, что документ будет обжалован в Мосгорсуде, сказал Павлов.

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«Аргумент в поддержку освобождения под домашний арест — 388 ходатайств, отметил Павлов. Иван благодарен каждому, кто откликнулся на обращение и подписал поручительство», — сказал адвокат.

Среди подписавших бумаги — главные редакторы «Ведомостей» и «Коммерсанта» Андрей Шмаров и Владимир Желонкин, их заместители, другие коллеги, работавшие в разное время с Сафроновым, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главред The Bell Ирина Малкова, «Таких дел» Анастасия Лотарева, «Открытых медиа» Юлия Ярош. Также подписали поручительства председатель «Яблока» Николай Рыбаков и депутаты законодательных собраний, в том числе Лев Шлосберг, Борис Вишневский и Сергей Митрохин, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин, член СПЧ Екатерина Винокурова.

Сафронов был задержан 7 июля возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ и содержится в СИЗО Лефортово, его обвинили в госизмене (275 ст. УК). Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идёт речь, не сообщается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных