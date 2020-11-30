Суд продлил до марта арест Сафронова по делу о госизмене
Лефортовский суд продлил до 7 марта срок заключения под стражей советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Заседание суда о продлении меры пресечения Сафронову проходило в закрытом режиме. В само здание суда и в зал заседаний пустили лишь защитников Сафронова. Близким родственникам и журналистам было отказано в доступе в здание Лефортовского суда. Туда не пустили в том числе представителей СМИ, которые заране направляли письма об аккредитации (в том числе «Ведомости»).
Адвокаты Сафронова представили в суд личные поручительства граждан, которые просили выбрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Было подготовлено 388 поручительств. По словам адвоката Ивана Павлова, следствие «продолжает скрывать улики», которые должны были показать ещё 7 июля. Оглашалась вводная и регулятивная часть решения, но уже ясно, что документ будет обжалован в Мосгорсуде, сказал Павлов.
«Аргумент в поддержку освобождения под домашний арест — 388 ходатайств, отметил Павлов. Иван благодарен каждому, кто откликнулся на обращение и подписал поручительство», — сказал адвокат.
Среди подписавших бумаги — главные редакторы «Ведомостей» и «Коммерсанта» Андрей Шмаров и Владимир Желонкин, их заместители, другие коллеги, работавшие в разное время с Сафроновым, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главред The Bell Ирина Малкова, «Таких дел» Анастасия Лотарева, «Открытых медиа» Юлия Ярош. Также подписали поручительства председатель «Яблока» Николай Рыбаков и депутаты законодательных собраний, в том числе Лев Шлосберг, Борис Вишневский и Сергей Митрохин, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин, член СПЧ Екатерина Винокурова.
Сафронов был задержан 7 июля возле подъезда собственного дома сотрудниками ФСБ и содержится в СИЗО Лефортово, его обвинили в госизмене (275 ст. УК). Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идёт речь, не сообщается.