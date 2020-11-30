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Роспотребнадзор проверит соблюдение ограничений на концерте Басты

Ведомости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко) в Санкт-Петербурге на предмет соблюдения ограничительных мер по коронавирусу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения», — сказали в пресс-службе.

Ранее о возможном несоблюдении мер сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство, вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных