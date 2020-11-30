Роспотребнадзор проверит соблюдение ограничений на концерте Басты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить все обстоятельства концерта музыканта Басты (Василия Вакуленко) в Санкт-Петербурге на предмет соблюдения ограничительных мер по коронавирусу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения», — сказали в пресс-службе.
Ранее о возможном несоблюдении мер сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство, вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта.