Россияне назвали главные страхи в период пандемии

По данным исследования, 42% респондентов отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с тревогой россияне чаще всего проводят время с друзьями или семьей — 25% респондентов, едят больше сладкого — 21%, пьют успокоительные или алкоголь — по 17% — и проводят время с питомцами — 15%. Наиболее популярными алкогольными напитками стали в первую очередь пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдали печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.