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Россияне назвали главные страхи в период пандемии

Ведомости

Рост цен и качество медицины являются основными страхами россиян в период пандемии, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир». В исследовании приняли участие более 10 тыс. человек старше 14 лет.

По данным аналитиков, 60% россиян боятся роста цен. 52% боятся низких зарплат, 44% переживают по поводу качества медицины, 42% опрошенных боятся роста безработицы, 41% переживает из-за кризиса в экономике, 33% — боятся новых волн заболеваемости коронавирусом, 32% — коррупции. По 30% опрошенных боятся проблем ЖКХ и недоступности или высокой стоимости медицинских услуг. 

Меньше всего россиян беспокоят экологические проблемы — 18% опрошенных, запрет выезда за границу после отмены ограничений — 10% -  и дефицит продуктов в магазинах — 2%. 

По данным исследования, 42% респондентов отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с тревогой россияне чаще всего проводят время с друзьями или семьей — 25% респондентов, едят больше сладкого —  21%, пьют успокоительные или алкоголь — по 17% — и проводят время с питомцами — 15%. Наиболее популярными алкогольными напитками стали в первую очередь пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдали печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных