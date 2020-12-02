Россияне назвали главные страхи в период пандемии
По данным аналитиков, 60% россиян боятся роста цен. 52% боятся низких зарплат, 44% переживают по поводу качества медицины, 42% опрошенных боятся роста безработицы, 41% переживает из-за кризиса в экономике, 33% — боятся новых волн заболеваемости коронавирусом, 32% — коррупции. По 30% опрошенных боятся проблем ЖКХ и недоступности или высокой стоимости медицинских услуг.
Меньше всего россиян беспокоят экологические проблемы — 18% опрошенных, запрет выезда за границу после отмены ограничений — 10% - и дефицит продуктов в магазинах — 2%.
По данным исследования, 42% респондентов отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с тревогой россияне чаще всего проводят время с друзьями или семьей — 25% респондентов, едят больше сладкого — 21%, пьют успокоительные или алкоголь — по 17% — и проводят время с питомцами — 15%. Наиболее популярными алкогольными напитками стали в первую очередь пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдали печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.