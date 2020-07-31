Для россиян мир изменился навсегда

Для россиян мир изменился навсегдаПочти треть граждан уверена, что финансовая стабильность никогда не восстановится
Россияне воспринимают текущий кризис как экономический, а не как эпидемиологический, чем существенно отличаются от жителей стран Северной Америки, Западной Европы и Китая, говорится в исследовании EY Future Consumer Index. Опрос проводился в конце июня, в нем приняло участие более 14 000 человек в 19 странах мира. Оказалось, что россияне в меньшей степени боятся подхватить коронавирус, чем жители других стран.
В частности, как выяснили исследователи, только четверть россиян испытывает чувство дискомфорта при посещении общественных мест. Наибольший страх у россиян связан с необходимостью ездить на общественном транспорте – 28% опрошенных признались, что чувствуют себя в нем некомфортно. Для сравнения: в Европе и Северной Америке так заявили 61%, а в Китае – 50% респондентов. Наиболее благополучно россияне себя ощущают в продуктовых магазинах – только 7% испытывают перед ними опасения против 23% в Европе и Северной Америке и 20% в Китае.