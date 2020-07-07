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Шок «карантинного кризиса» заканчивается

Но страна на пороге новых экономических испытаний, предупреждают эксперты ЦМАКП
Максим Рубченко
Максим Стулов / Ведомости

Удар «карантинного кризиса» заканчивается, констатируют в своем новом докладе аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По мере отмены карантинных ограничений стала восстанавливаться покупательская активность потребителей, а в промышленности после глубокого спада наступила стабилизация.

Эксперты ЦМАКПа отмечают, что в целом российская экономика перенесла «вирусно-нефтяной шок» вполне достойно: спад в промышленности оказался умеренным – до 90,4% от прошлогоднего показателя в мае (после 93,4% в апреле). Однако средние цифры плохо отражают ситуацию в отдельных отраслях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных