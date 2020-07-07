Шок «карантинного кризиса» заканчивается

Эксперты ЦМАКПа отмечают, что в целом российская экономика перенесла «вирусно-нефтяной шок» вполне достойно: спад в промышленности оказался умеренным – до 90,4% от прошлогоднего показателя в мае (после 93,4% в апреле). Однако средние цифры плохо отражают ситуацию в отдельных отраслях.