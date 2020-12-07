Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники

По словам Онищенко, первые десять дней января — самые напряженные для скорой помощи по всей России. «Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — сказал он. По его словам, длинные выходные также плохо влияют на экономику, так как весь мир начинает работать после Нового года, а в России первые десять дней января — выходные.