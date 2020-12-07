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Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники

Ведомости

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, так как они нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно тормозят работу в стране, передает «РИА Новости».

По словам Онищенко, первые десять дней января — самые напряженные для скорой помощи по всей России. «Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — сказал он. По его словам, длинные выходные также плохо влияют на экономику, так как весь мир начинает работать после Нового года, а в России первые десять дней января — выходные.

Ранее правительство утвердило график праздничных нерабочих дней в 2021 г. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. будет нерабочим днем. Из-за пандемии коронавируса в этом году в нескольких российских регионах отменили традиционные новогодние гуляния. В частности, это произошло в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных