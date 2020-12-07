Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники
Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отказаться от длинных выходных на новогодние праздники, так как они нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно тормозят работу в стране, передает «РИА Новости».
По словам Онищенко, первые десять дней января — самые напряженные для скорой помощи по всей России. «Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — сказал он. По его словам, длинные выходные также плохо влияют на экономику, так как весь мир начинает работать после Нового года, а в России первые десять дней января — выходные.
Ранее правительство утвердило график праздничных нерабочих дней в 2021 г. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 31 декабря в 2021 г. будет нерабочим днем. Из-за пандемии коронавируса в этом году в нескольких российских регионах отменили традиционные новогодние гуляния. В частности, это произошло в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.