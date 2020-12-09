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Мишустин допустил взрывной спрос на российские вакцины от коронавируса

Ведомости

Велика возможность «взрывного спроса» на российские вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России — 2020», передает телеканал «Россия 24». По его словам, даже в условиях вводимых во всем мире в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений некоторым российским экспортерам удалось увеличить поставки своей продукции за границу.

«Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал Мишустин, говоря о наиболее конкурентноспособных товарах российского экспорта. Он отметил, что препаратом обеспечат, «в первую очередь, граждан Российской Федерации, но рассчитываем на прирост.

Ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине готова местная компания «Биолек», несмотря на то, что Киев ранее заявлял об отсутствии нужды в российском препарате и анонсировал создание собственного. В то же время Казахстан уже назвал дату запуска производства российской вакцины на собственном заводе — 22 декабря.

Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистана. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. РФПИ ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность разработчики в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, анонсируется властями в ближайшее время.

Ранее по теме: Песков оценил возможность производства российской вакцины от коронавируса на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных