Мишустин допустил взрывной спрос на российские вакцины от коронавируса

Ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине готова местная компания «Биолек», несмотря на то, что Киев ранее заявлял об отсутствии нужды в российском препарате и анонсировал создание собственного. В то же время Казахстан уже назвал дату запуска производства российской вакцины на собственном заводе — 22 декабря.