Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших коронавирусом
Причиной утечки данных переболевших коронавирусом москвичей стал человеческий фактор, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — сказал Лысенко.
Глава департамента отметил, что в ходе проверки было установлено, что взломов или другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было.
Ранее об утечке данных москвичей сообщил Telegram-канал Readovka. Канал сообщил, что нашел ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи и вместе с ними списки переболевших коронавирусом. «В онлайн-документах доступны ФИО больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов», — говорилось в сообщении канала.
Затем власти Москвы обещали проверить информацию об утечке.