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«Вектор» создал экспресс-тест на антитела после вакцинации от коронавируса

Ведомости

Научный центр «Вектор» разработал тест-систему, которая может выявить антитела у привитых от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Рината Максютова. 

«Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации», — сказал Максютов на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По его словам, тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня. Из презентации Максютова следует, что скрининг осуществляется за 18 минут.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что оценивать сформировавшийся после прививки иммунитет к коронавирусу будут с помощью тест-системы «Вектора», которая обладает высокой чувствительностью к антителам и определенным участкам поверхностного белка коронавируса.

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор».

Ранее по теме: Россия поставила тест-системы на коронавирус в свыше 40 стран мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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