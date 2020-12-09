«Вектор» создал экспресс-тест на антитела после вакцинации от коронавируса
Научный центр «Вектор» разработал тест-систему, которая может выявить антитела у привитых от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Рината Максютова.
«Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации», — сказал Максютов на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
По его словам, тест-система должна быть зарегистрирована в течение дня. Из презентации Максютова следует, что скрининг осуществляется за 18 минут.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что оценивать сформировавшийся после прививки иммунитет к коронавирусу будут с помощью тест-системы «Вектора», которая обладает высокой чувствительностью к антителам и определенным участкам поверхностного белка коронавируса.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор».