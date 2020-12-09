Песков отреагировал на отказ Турции от российской вакцины от коронавируса

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», — сказал Песков в ответ на вопрос, соответствует ли отечественная разработка всем стандартам и нет ли вопросов к ее эффективности.