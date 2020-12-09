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В Минздраве Турции заявили об отказе от российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике, заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Эта вакцина также не смогла получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — сказал Коджа, его слова приводит Habertürk.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «РИА Новости» заявили, что переговоры с Турцией о поставке и производстве вакцины продолжаются.

В середине ноября в Минздраве России заявили, что Турция заинтересована в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на собственных мощностях после проведения всех необходимых исследований. В то же время Анкара вела переговоры и о покупке китайской вакцины.

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию ВОЗ.

Ранее по теме: Россия подала заявку в ВОЗ для регистрации второй вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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