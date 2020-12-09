Россия подала заявку в ВОЗ для регистрации второй вакцины от коронавируса
Заявка на регистрацию второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» направлена во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».
«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну вакцину российскую – это вакцина "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения ВОЗ», — сказала Попова. Она добавила, что сотрудничество «Вектора» и ВОЗ идет с января.
Заявку на регистрацию первой своей вакцины от коронавируса «Спутник V» Россия подала в октябре. До этого организация допустила внесение «Спутник V» в список вакцин, рекомендуемых в чрезвычайных ситуациях. Условием для этого должно быть полное соответствие препарата критериям организации.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», от центра «Вектор». Регистрация третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова, запланирована на ближайшее время.