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В России прошли учения стратегических ядерных сил

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Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами проведена в России под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России», — говорится в сообщении.

В ходе тренировки отработаны действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота. 

В рамках учений проведены учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности, рассказали в министерстве. Видеозапись тренировки опубликована на YouTube-канале Минобороны.

В конце ноября Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытательный пуск прошел успешно, ракета поразила цель в Баренцевом море.

Ранее по теме: Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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