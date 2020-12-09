В России прошли учения стратегических ядерных сил
Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами проведена в России под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России», — говорится в сообщении.
В ходе тренировки отработаны действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.
В рамках учений проведены учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности, рассказали в министерстве. Видеозапись тренировки опубликована на YouTube-канале Минобороны.
В конце ноября Минобороны провело испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытательный пуск прошел успешно, ракета поразила цель в Баренцевом море.