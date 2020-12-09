Беглов допустил смягчение ограничений в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым допустил смягчение ограничений в городе в случае улучшения ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации города.
«Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры», — говорится в сообщении. При этом он не исключил, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 меры могут быть усилены.
Беглов объяснил, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что коечные мощности в городе на пределе, а врачи работают на износ. «Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости», — отметил губернатор.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с Бегловым заявила, что ограничительные меры в городе «абсолютно адекватны сегодняшней ситуации», которая является управляемой. «Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все меры и разработаны», — цитирует Попову пресс-служба администрации.
Ранее в городе ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты. Более 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления».
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3761 новый случай коронавируса, 1921 человек выздоровел, 83 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 159 тыс. случаев COVID-19 и 6030 летальных исходов.