Турция не подтвердила отказ от российской вакцины от коронавируса

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию ВОЗ.