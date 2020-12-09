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Турция не подтвердила отказ от российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Минздрав Турции в скором времени приступит к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, сообщил журналистам глава ведомства Фахреттин Коджа. Трансляция брифинга велась на странице министра в Twitter.

«По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из России», — сказал он.

Ранее сегодня Коджа заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не соответствует надлежащей лабораторной практике, поэтому Турция отказывается ее закупать. При этом в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что переговоры с Анкарой продолжаются. 

«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию ВОЗ.

По данным турецкого Минздрава, суточный прирост числа заболевших COVID-19 в Турции составил 31 712. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии выросло до 925 342. Умерли 15 531 пациентов.

Ранее по теме: В Минздраве Турции заявили об отказе от российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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