Турция не подтвердила отказ от российской вакцины от коронавируса
Минздрав Турции в скором времени приступит к токсикологическим исследованиям российской вакцины от коронавируса, сообщил журналистам глава ведомства Фахреттин Коджа. Трансляция брифинга велась на странице министра в Twitter.
«По российской вакцине: нужны исследования по токсикологии. Лаборатории нашего министерства начнут в скором времени работать над этим вопросом. Мы продолжаем поддерживать контакты с коллегами из России», — сказал он.
Ранее сегодня Коджа заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не соответствует надлежащей лабораторной практике, поэтому Турция отказывается ее закупать. При этом в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что переговоры с Анкарой продолжаются.
«Спутник V» центра им. Гамалеи в августе стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. 14 октября зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — от центра «Вектор». Оба препарата поданы на регистрацию ВОЗ.
По данным турецкого Минздрава, суточный прирост числа заболевших COVID-19 в Турции составил 31 712. Общее число заразившихся коронавирусом за время пандемии выросло до 925 342. Умерли 15 531 пациентов.