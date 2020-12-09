Египет подтвердил заинтересованность в российской вакцине от коронавируса
Министры промышленности и торговли России и Египта Денис Мантуров и Невин Гамеа провели встречу в видеоформате, в ходе которой египетская сторона выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга РФ.
«Египетская сторона подтвердила интерес к российской вакцине «Спутник V». Достигнута договоренность активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации ее производства в Египте», — сказано в сообщении ведомства.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. Препарат подан на регистрацию в ВОЗ. Заинтересованность в вакцине выразил ряд стран, включая Турцию, Венгрию, Аргентину, Израиль, Казахстан, Белоруссию и Венесуэлу.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Египте коронавирусом заразились почти 120 тыс. жителей. Из них 6813 умерли в результате заболевания COVID-19. Общее число зараженных в мире превысило 68,5 млн человек, скончались более 1,5 жителей планеты.