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Египет подтвердил заинтересованность в российской вакцине от коронавируса

Ведомости

Министры промышленности и торговли России и Египта Денис Мантуров и Невин Гамеа провели встречу в видеоформате, в ходе которой египетская сторона выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Египетская сторона подтвердила интерес к российской вакцине «Спутник V». Достигнута договоренность активизировать практическое взаимодействие как с точки зрения поставок вакцины, так и возможной локализации ее производства в Египте», — сказано в сообщении ведомства.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. Препарат подан на регистрацию в ВОЗ. Заинтересованность в вакцине выразил ряд стран, включая Турцию, Венгрию, Аргентину, Израиль, Казахстан, Белоруссию и Венесуэлу. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в Египте коронавирусом заразились почти 120 тыс. жителей. Из них 6813 умерли в результате заболевания COVID-19. Общее число зараженных в мире превысило 68,5 млн человек, скончались более 1,5 жителей планеты.

Ранее по теме: Турция не подтвердила отказ от российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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