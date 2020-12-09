Египет подтвердил заинтересованность в российской вакцине от коронавируса

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Разработчики оценили ее эффективность в более чем 95%. Препарат подан на регистрацию в ВОЗ. Заинтересованность в вакцине выразил ряд стран, включая Турцию, Венгрию, Аргентину, Израиль, Казахстан, Белоруссию и Венесуэлу.