Росавиация ограничила продажу билетов на грузопассажирские рейсы

«Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — сказано в письме. В нем также отмечается, что подобные рейсы служат для «вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину».