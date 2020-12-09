Росавиация ограничила продажу билетов на грузопассажирские рейсы
Российским авиакомпаниям запрещается перевозить на борту грузопассажирских рейсов, следующих за рубеж, организованные туристические группы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму агентства, направленную авиаперевозчикам.
«Перевозка граждан за пределы РФ не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», — сказано в письме. В нем также отмечается, что подобные рейсы служат для «вывоза иностранных граждан с территории РФ и возврата российских граждан на родину».
В Росавиации добавили, что компании, которые продолжат продавать билеты на свои грузопассажирские рейсы в рамках туристических пакетов, получат запрет на совершение таких перелетов.
Новые нормы перевоза граждан были введены в России в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тогда власти запретили коммерческие полеты за рубеж. Сейчас авиаперевозчики могут выполнять их в те страны, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение.
Российские авиакомпании возобновили международные авиаперевозки в сентябре. Росавиация допустила перевозчиков к 169 международным маршрутам.