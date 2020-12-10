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Путин назвал причину возбуждения дела против Сафронова

Ведомости

Бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован не за свою журналистскую деятельность, а за передачу информации одной из европейских спецслужб, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе». И вот за ту информацию, которую он там передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал глава государства.

Путин добавил, что госизмена — это тяжкое преступление, «как любое предательство». «Это предательство своего народа, и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают», — подчеркнул президент.

При этом, по словам Путина, если человек использует информацию, которая находится в свободном доступе и уже не является секретной, его нельзя привлечь к ответственности за разглашение таких сведений и передачу их кому-либо. Попытки обвинить в госизмене при подобных условиях президент назвал «полной чушью и трагикомедией».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил «Ведомостям», что Путин оговорился, когда сказал, что Сафронов уже осужден. «То, что осужден — оговорился», — заявил Песков.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок его содержания под стражей 30 ноября был продлен до 7 марта 2021 г. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, журналист якобы передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: 388 поручительств журналистов и депутатов не помогли Ивану Сафронову выйти из СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных