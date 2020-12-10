Путин назвал причину возбуждения дела против Сафронова

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в «Роскосмосе». И вот за ту информацию, которую он там передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», — сказал глава государства.