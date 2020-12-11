Власти Петербурга ограничат работу метро на Новый год и Рождество

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о закрытии метро в новогоднюю ночь, но отметили, что метро будет работать круглосуточно в ночь с 6 на 7 января. В городе из-за коронавируса введен ряд ограничений. Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.