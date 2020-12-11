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Власти Петербурга ограничат работу метро на Новый год и Рождество

Ведомости

Метро Санкт-Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщила пресс-служба администрации города.

«1 января 2021 года и 7 января 2021 года ночное движение в метрополитене и наземном транспорте осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

В период с 1 по 10 января общественный транспорт и метро Санкт-Петербурга будут работать по графику выходного дня, 31 декабря – по графику пятницы, отметили в администрации. 

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о закрытии метро в новогоднюю ночь, но отметили, что метро будет работать круглосуточно в ночь с 6 на 7 января. В городе из-за коронавируса введен ряд ограничений. Работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты.

Губернатор Санкт-Петербурга призывал не приезжать в город на новогодние праздники и заявлял, что город близок к полному локдауну из-за пандемии. По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3779 новых случаев коронавируса, 2380 человек выздоровели, 69 скончались. Всего в городе зарегистрировано 166 942 случая COVID-19 и 6178 летальных исходов.

Ранее по теме: Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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