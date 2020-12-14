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В «Роскосмосе» заявили о возможной реализации военных программ США на Луне

Ведомости

США совместно с партнерами могут попытаться реализовать на Луне военные программы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Он отметил, что разработанные в рамках лунной программы США «Артемида» принципы соглашений прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права: в частности, в них отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности на спутнике Земли.

«Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает в общем-то опасения. США планируют представить текст соглашения на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции единомышленников, а также привлечения к американской лунной программе "Артемида" наибольшего количества инвестиций и партнеров», — сказал Савельев.

Проект лунной программы «Артемида» был анонсирован NASA весной 2019 г. Он состоит из трех этапов, первым из которых является беспилотный полет вокруг Луны корабля Orion и его возвращение на Землю, а на третьем — высадка астронавтов на Луну. Последний этап должен быть реализован в 2024 году, а в середине 2030-х ожидается отправка астронавтов с Луны на Марс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных