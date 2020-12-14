В «Роскосмосе» заявили о возможной реализации военных программ США на Луне
США совместно с партнерами могут попытаться реализовать на Луне военные программы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Он отметил, что разработанные в рамках лунной программы США «Артемида» принципы соглашений прямо или косвенно нарушают нормы международного космического права: в частности, в них отсутствует прямой запрет на осуществление военной деятельности на спутнике Земли.
«Таким образом, по нашему мнению, американские коллеги не исключают милитаризации космоса в случае необходимости. Именно указанная скрытая формулировка вызывает в общем-то опасения. США планируют представить текст соглашения на сессии Комитета ООН по космосу в 2021 году для создания глобальной коалиции единомышленников, а также привлечения к американской лунной программе "Артемида" наибольшего количества инвестиций и партнеров», — сказал Савельев.
Проект лунной программы «Артемида» был анонсирован NASA весной 2019 г. Он состоит из трех этапов, первым из которых является беспилотный полет вокруг Луны корабля Orion и его возвращение на Землю, а на третьем — высадка астронавтов на Луну. Последний этап должен быть реализован в 2024 году, а в середине 2030-х ожидается отправка астронавтов с Луны на Марс.