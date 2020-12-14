В «Роскосмосе» заявили о возможной реализации военных программ США на Луне

Проект лунной программы «Артемида» был анонсирован NASA весной 2019 г. Он состоит из трех этапов, первым из которых является беспилотный полет вокруг Луны корабля Orion и его возвращение на Землю, а на третьем — высадка астронавтов на Луну. Последний этап должен быть реализован в 2024 году, а в середине 2030-х ожидается отправка астронавтов с Луны на Марс.