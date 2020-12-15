Россияне взяли пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике
Сборная России получила пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде (IDPhO – International Distributed Physics Olympiad), сообщила пресс-служба Минпросвещения. В этом году олимпиаду впервые проводила Россия на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Состязания проводились в онлайн-формате.
В пресс-службе рассказали, что медали получили выпускник санкт-петербургской школы Иван Харичкин и выпускники школ Москвы Татьяна Емельянова, Александр Зенькович, Максим Покровский и Иван Русских. Сейчас все члены сборной — первокурсники МФТИ.
Международная физическая олимпиада — ежегодные соревнования по физике для старшеклассников из разных стран. Олимпиада включала в себя два тура — теоретический и экспериментальный. В 2019 г. сборная России завоевала на Международной физической олимпиаде в Тель-Авиве четыре золотые и одну серебряную медали.