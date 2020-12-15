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Россияне взяли пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике

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Сборная России получила пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде (IDPhO – International Distributed Physics Olympiad), сообщила пресс-служба Минпросвещения. В этом году олимпиаду впервые проводила Россия на базе Московского физико-технического института (МФТИ). Состязания проводились в онлайн-формате.

В пресс-службе рассказали, что медали получили выпускник санкт-петербургской школы Иван Харичкин и выпускники школ Москвы Татьяна Емельянова, Александр Зенькович, Максим Покровский и Иван Русских. Сейчас все члены сборной — первокурсники МФТИ. 

Международная физическая олимпиада — ежегодные соревнования по физике для старшеклассников из разных стран. Олимпиада включала в себя два тура — теоретический и экспериментальный. В 2019 г. сборная России завоевала на Международной физической олимпиаде в Тель-Авиве четыре золотые и одну серебряную медали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных