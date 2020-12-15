Россияне взяли пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике

Международная физическая олимпиада — ежегодные соревнования по физике для старшеклассников из разных стран. Олимпиада включала в себя два тура — теоретический и экспериментальный. В 2019 г. сборная России завоевала на Международной физической олимпиаде в Тель-Авиве четыре золотые и одну серебряную медали.