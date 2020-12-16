Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
Хронической проблемой России является «разнотык», когда разные люди действуют несогласованно и выполняют одну и ту же работу вместо того, чтобы проводить разные исследования, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Медведев подчеркнул, что Россия нуждается в проведении передовых научных исследований, цель которых — противодействие антимикробной резистентности. Он попросил Минздрав и Минобрнауки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований для координации научной работы различных ведомств.
Замглавы Совбеза добавил, что в 2020 году в России выполняются 30 тематик научных исследований в области противодействия антимикробной резистентности в рамках госзадания. 23 из них — прикладные, две — фундаментальные, еще пять являются приоритетными работами по экспериментальным разработкам.