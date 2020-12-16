Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).