В Петербурге сообщили о работе стационаров на пределе возможностей
Стационары Санкт-Петербурга работают на пределе возможностей, сообщил замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, слова которого приводит «РИА Новости».
«Текущая обстановка остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей», — сказал Сарана на брифинге.
Но необходимости в перепрофилировании оказывающих плановую медицинскую помощь учреждений пока нет, добавил он.
«На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх несмотря на то, что существует определенное плато (по выявлению новых случаев – прим. ред.)», — отметил Сарана.
За минувшие сутки в городе госпитализировано 979 человек, а доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.