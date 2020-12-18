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В Петербурге сообщили о работе стационаров на пределе возможностей

Ведомости

Стационары Санкт-Петербурга работают на пределе возможностей, сообщил замглавы комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, слова которого приводит «РИА Новости».

«Текущая обстановка остается напряженной, стационары работают на пределе возможностей», — сказал Сарана на брифинге.

Но необходимости в перепрофилировании оказывающих плановую медицинскую помощь учреждений пока нет, добавил он.

«На этой неделе общее число госпитализаций увеличилось приблизительно на 7%. Потихоньку мы продолжаем подниматься вверх несмотря на то, что существует определенное плато (по выявлению новых случаев – прим. ред.)», — отметил Сарана.

За минувшие сутки в городе госпитализировано 979 человек, а доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составляет 4%.

Ранее по теме: В Петербурге заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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