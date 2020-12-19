В России за сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 819 429. Умерли за день 585 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 50 347.
Вчера, 18 декабря, оперштаб сообщил о 28 552 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6459 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5925 пациентов, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3754), Подмосковье (+1514), Нижегородская (+502) и Свердловская (+405) области.
За сутки в России полностью выздоровели 26 109 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 819 429 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.