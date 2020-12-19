В России за сутки выявили 28 209 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.