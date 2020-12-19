Россия вернет подаренную Лаврову икону для уточнения ее истории Интерполом

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым во время его визита в БиГ, сообщал телеканал Federalna.ba. Решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. Сам Лавров назвал несущественным отказ боснийских политиков от встречи с российской делегацией.