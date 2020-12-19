ОМОН вскрыл в центре Москвы работавший по ночам бар
ОМОН вскрыл ночью бар «Квартира» в Пресненском районе Москвы, работавший по ночам, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вскрытие закрытых дверей бара было произведено в 00:20, заведение было заполнено посетителями, продолжалось их обслуживание, в помещении были нарушены меры профилактики коронавируса. Нарушения были зафиксированы и в соседнем заведении «Никуда не едем».
В оперштабе напомнили, что юрлицу за нарушения введенных ограничений грозит штраф до 300 000 руб., а в случае причинения вреда здоровью людей до 1 млн. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее оперштаб сообщил, что торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. Ранее столичное управление Роспотребнадзора пригрозила закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский». Проверка выявила, что администрация центра не приняла достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток.
Из-за рисков распространения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.