ОМОН вскрыл в центре Москвы работавший по ночам бар

Ранее оперштаб сообщил, что торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. Ранее столичное управление Роспотребнадзора пригрозила закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский». Проверка выявила, что администрация центра не приняла достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток.