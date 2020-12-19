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Правительство направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах

Ведомости

Премьер-министр Росси Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн руб. на замену старых лифтов в многоквартирных домах, сообщается на сайте правительства.

«На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 г. будет направлено 750 млн руб.», — говорится в сообщении.

Средства пойдут на ремонт около 1010 лифтов. Деньги будут распределены по регионам через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В правительстве также отметили, что принятая мера поддержит и российских производителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных