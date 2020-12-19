Правительство направит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах
Премьер-министр Росси Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн руб. на замену старых лифтов в многоквартирных домах, сообщается на сайте правительства.
«На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 г. будет направлено 750 млн руб.», — говорится в сообщении.
Средства пойдут на ремонт около 1010 лифтов. Деньги будут распределены по регионам через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В правительстве также отметили, что принятая мера поддержит и российских производителей.