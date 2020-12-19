Врач назвал стабильным состояние заразившегося коронавирусом Макрона
Состояние президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавируса, стабильное, сообщил главврач президентской администрации Жан-Кристоф Перрошон.
«Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное», — приводятся его слова на сайте Елисейского дворца.
Макрон продолжает испытывать усталость и ломоту в теле, у него пока сохраняется кашель, однако эти симптомы не мешают ему исполнять свои обязанности, уточнил врач. Отмечается, что результаты регулярных медицинских обследований президента обнадеживают.
О том, что Макрон заразился COVID-19 и будет работать в дистанционном режиме, пресс-служба Елисейского дворца сообщила 17 декабря. Планируется, что президент проведет в самоизоляции семь дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на пятом месте в мире по распространению коронавируса. На 19 декабря там зарегистрировано 2 499 739 случаев заражения инфекцией, из них 60 347 — летальных.
В стране с 30 октября был введен общенациональный карантин, а 15 декабря он заменен на комендантский час: гражданам страны запрещено покидать дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. Это касается и новогодней ночи. Бары и учреждения культуры будут закрыты как минимум до начала следующего года.