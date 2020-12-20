В центр Минска стянули спецтехнику перед очередной акцией протеста
Силовики стянули личный состав и спецтехнику в центр Минска, где планируется проведение традиционной воскресной протестной акции.
На кадрах, опубликованных порталом Tut.by, видны автомобили с колючей проволокой, автозаки и полицейские автобусы. Локальные демонстрации уже были зафиксированы в Минске на улицах Богдановича и Матусевича, в районе станции «Спортивная» и др.
Как отмечает «Интерфакс», техника прибыла в Минск утром из районе Уручье, силовики сосредоточены в районе площади Государственного флага, на улице Саперов и у стелы на проспекте Победителей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.